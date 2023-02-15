قصر ثقافة مطروح ينظم محاضرة حول القبائل العربية بين الأدب والتاريخ

شهد إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وقدم دكتور عامر عثمان، محاضرة بقصر ثقافة مطروح، بعنوان "القبائل العربية بين الأدب والتاريخ"، تحدث خلالها عن أشهر القبائل العربية المتواجدة على الأراضي العربية، وأشهر أنواع الأدب التي اشتهرت بيها القبائل، حيث تنوعت واختلفت باختلاف المنطقة التي تقطنها القبيلة، كما تحدث عن أبرز الشعراء والأدباء، الذين نشأوا من قلب البيئة البدوية القبلية.

كما نفذ قصر ثقافة الطفل بالمعهد الأزهري النموذجي ورشة فنية، أدارتها الفنانة صحراء وصفي، إلى جانب ورشة أخرى أدارتها هند عبدالحميد، ودارت حول كيفية رسم مظاهر البيئة البدوية من صحاري، وخيم، ونخيل، وغيرها من المظاهر التي تعكس البادية.

وواصل نادي أدب مطروح العام، تقديم أمسياته الشعرية والأدبية بقصر ثقافة مطروح، حيث ألقى الأديب مختار عوض رئيس النادي قصائد الشعر، التي تنوعت ما بين قصائد العامية والفصحي، كما نفذ الشاعر علاء أبو خلعة ورشة أدبية لنادي أدب الطفل بقصر ثقافة الطفل، وتحدث عن البحور الشعرية واستخداماتها، والفرق بينها.

كما استكمل فريق كورال أطفال قصر ثقافة الطفل بروفاته الفنية بالنادي الاجتماعي، بقيادة الفنان أيهاب أبو خطوة، وتمرين الأطفال المشاركين على الأغاني الوطنية، بينما نفذت الفنانة إيفا فرح ورشة فنية ببيت ثقافة الضبعة، حيث استخدمت الفوم، والشمع لعمل تشكيلات تصلح لهدايا أعياد الميلاد.