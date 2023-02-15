احتجاجات صينية بشأن التأمين الصحي تؤكد المخاطر التي يواجهها الرئيس

عاد متقاعدون صينيون إلى شوارع مدينة "ووهان"، احتجاجا على تغييرات في التأمين الصحي، ما يلقي الضوء على التحدي، الذي تواجهه حكومة الرئيس الصيني شي جين بينج، في أعقاب مظاهرات مناهضة للإغلاق، في نوفمبر الماضي.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، تم التقاطها في مدينة "ووهان"، اليوم الأربعاء، مجموعة كبيرة من الأشخاص، تجمعوا تحت جسر علوي، وهم يغنون ويهتفون على الرغم من تواجد كثيف للشرطة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وشوهد مئات من الأشخاص وصفوف من رجال الشرطة، خارج "حديقة تشونجشان" بالمدينة أيضا في الصور، التي تم مشاركتها على منصة التواصل الاجتماعي "ويبو" للمدونات الصغيرة.

وبعد ذلك بساعات اختفت تلك اللقطات من الإنترنت بشكل كبير، ولم تسفر عمليات البحث عن "حديقة تشونجشان" و"إصلاح التأمين الطبي في ووهان" على موقع "ويبو" عن أي نتائج.

يشار إلى أن المراقبين الصينيين يتحركون بشكل منتظم، لحذف لقطات من هذا القبيل وفرض قيود على نتائج البحث، المتعلقة بالأحداث التي تنتقد الحكومة.