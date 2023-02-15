حبس متهم بالإعلان عن السحر والشعوذة عبر الإنترنت في الإسكندرية

قررت نيابة كرموز في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس شخص "دجال"، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين، بدعوى قدراته على القيام بأعمال الدجل والسحر والشعوذة، مُقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، والتحفظ على الهاتف المحمول الخاص به، والأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع، ومدها ببيان بنتائج فحصها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد قيام شخص، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم في نطاق محافظة البحيرة، بممارسة أعمال الدجل والشعوذة بمقابل مادي، والإعلان عن نشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعقب تقنيين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه أثناء تواجده في نطاق دائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بنشاطه"، والأدوات المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه، بقصد التربح المادي، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة، حتى تباشر التحقيق.