سلاح الجو الألماني: تدريب الجنود الأوكرانيين على نظام باتريوت يسير بأسرع من المتوقع

أشارت تقديرات سلاح الجو الألماني إلى أن تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام نظام الدفاع الجوي طراز باتريوت يمضي قدما، على نحو سريع.

وقال قائد اتحاد التدريب الألماني، اليوم الأربعاء، إن الأوكرانيين لديهم حافز كبير، وغالبا ما يكون لديهم خبرة في العمل لدرجة أن الأمر " يسير بأسرع مما كان متوقعا".

وأضاف القائد أن الدورة التدريبية لنحو 70 رجلا أوكرانيا تستمر لمدة نحو أسبوعين في مقر تابع للجيش الألماني لم يتم الإفصاح عنه لأسباب أمنية.

يذكر أن نظام باتريوت وهذه الكلمة اختصار لعبارة "رادار تتبع مصفوف طوريا لاعتراض الهدف"، يعد واحدا من أحدث نظم الدفاع الجوي في العالم حيث يمكن استخدامه لمحاربة الطائرات المعادية والصواريخ البالستية وصواريخ كروز.

ويمكن لصواريخ باتريوت إصابة الأهداف على مسافة تقارب 100 كيلومتر، وارتفاع يصل إلى 30 كيلومترا في ناقوس وهمي حول الموقع الذي يحميه نظام الدفاع الصاروخي، ويتوقف ذلك على الصاروخ الموجه المستخدم.

وكانت ألمانيا أعلنت بالاشتراك مع الولايات المتحدة استعداد كل منهما لتسليم نظام دفاع جوي حديث إلى أوكرانيا للتصدي للهجمات الروسية التي تستهدف بشكل مكثف البنية التحتية المدنية في البلاد.