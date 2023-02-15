منظمة الصحة العالمية: طالبنا الرئيس السوري بفتح معابر حدودية مع تركيا

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن مسؤولين كبار في المنظمة طلبوا من الرئيس السوري بشار الأسد فتح المزيد من المعابر الحدودية مع تركيا لتوصيل المساعدات إلى مناطق هزتها الزلازل القوية في شمال سوريا.

وتابع جيبريسوس في إفادة صحفية في جنيف "طلبنا أن يسمح الأسد بفتح نقاط وصول إضافية عبر الحدود وأشار إلى أنه منفتح على الأمر".

وأضاف "يوم الاثنين، فتحت نقطتان جديدتان عبر الحدود مما سمح للقوافل من تركيا بالدخول إلى شمال غرب الجمهورية العربية السورية".

وتعرضت أجزاء من تركيا وسوريا، الأسبوع الماضي، لسلسلة من الزلازل القوية والهزات الارتدادية التي أودت بحياة نحو 35 ألف شخص.

وقُتل نحو 3500 شخص في سوريا حتى الآن جراء الزلزال، ووقع العدد الأكبر من هؤلاء الضحايا في شمال غرب البلاد الذي تسيطر هيئة تحرير الشام على معظم أنحائه.