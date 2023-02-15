 تقارير.. الأهلي والزمالك مرشحان للمشاركة في دوري أبطال العرب - بوابة الشروق
الأربعاء 15 فبراير 2023 8:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

تقارير.. الأهلي والزمالك مرشحان للمشاركة في دوري أبطال العرب

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 8:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 8:12 م

كشفت بعض التقارير الصحفية الإماراتية، عن أسماء الأندية المرشحة للمشاركة في بطولة دوري أبطال العرب للأندية، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية الصيف القادم.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق، إقامة نهائيات بطولة كأس العرب للأندية في المملكة العربية السعودية الصيف القادم.

ووفقًا لصحيفة «الاتحاد» الإماراتية، فإن أندية الهلال والنصر والاتحاد من السعودية، مرشحة للمشاركة في بطولة دوري أبطال العرب، والتي تحمل اسم كأس الملك سلمان.

وأشارت الصحيفة الإماراتي أن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مرشحان أيضًا للمشاركة في البطولة العربية للأندية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك