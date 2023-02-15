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كشفت بعض التقارير الصحفية الإماراتية، عن أسماء الأندية المرشحة للمشاركة في بطولة دوري أبطال العرب للأندية، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية الصيف القادم.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق، إقامة نهائيات بطولة كأس العرب للأندية في المملكة العربية السعودية الصيف القادم.

ووفقًا لصحيفة «الاتحاد» الإماراتية، فإن أندية الهلال والنصر والاتحاد من السعودية، مرشحة للمشاركة في بطولة دوري أبطال العرب، والتي تحمل اسم كأس الملك سلمان.

وأشارت الصحيفة الإماراتي أن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مرشحان أيضًا للمشاركة في البطولة العربية للأندية.