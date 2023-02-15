فؤاد السنيورة: التدهور في لبنان ليس سببه انفجار مرفأ بيروت فقط

قال فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، إن التدهور الذي أصاب لبنان لم يحدث بسبب حادث مرفأ بيروت فقط، فهناك سلسلة من الأحداث المتتالية، التي أسهمت في هذا التدهور الكبير الذي أصبح لبنان فيه.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن استعمال كلمة «تفجير» أدق من كلمة «انفجار»، متابعًا: «الحقيقة أنه مساء يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 حدث انفجار شديد، وبالتالي بدأت تأتي إلينا أنباء عن وجود كميات كبيرة من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، وخسائر في الأرواح وخسائر مادية كبرى».

وتابع: «استنادا لتلك المعلومات الضئيلة بادرت صباح الأربعاء بالاتصال بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والذي ذكرت له أن هذه الحادثة كبيرة، ولا ندري ما هي أسبابها، ولا كيف وصلت إلى هذا الحد، ولكن لأنها كبيرة فلا بد من عقد اجتماع مع رؤساء الحكومة السابقين، وأن نطرح إمكانية الاستعانة بلجنة تقصي حقائق دولية أو عربية، وبادر بالموافقة».