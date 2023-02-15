اليابان تبني 4 مستودعات ذخيرة في أويتا أوموري كمواقع محتملة لصواريخ جديدة

أعلنت مصادر في الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن اليابان ستبني أربعة مستودعات ذخيرة رئيسية في منشآت قوات الدفاع الذاتي في محافظتي أويتا وأوموري كمواقع تخزين محتملة للصواريخ بعيدة المدى بقدرات هجومية.



ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المصادر القول "إن أعمال البناء في الموقعين ستبدأ في السنة المالية 2023 اعتبارا من أبريل المقبل، وستطلق الحكومة أيضا مسحا في السنة المالية لبناء ستة مستودعات أخرى كبيرة الحجم في العديد من منشآت قوات الدفاع الذاتية في البلاد".



وقالت المصادر "إنه سيتم بناء مستودعين في معسكر أويتا التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية في جنوب غرب اليابان واثنين آخرين في مقر منطقة أوميناتو لقوات الدفاع الذاتي البحرية في موتسو بمحافظة أوموري بشمال اليابان".



وخصصت وزارة الدفاع ما مجموعه حوالي 5.8 مليار ين (43 مليون دولار) في مسودة ميزانية 2023 المالية كتكاليف ذات صلة.



يأتي تعزيز مستودعات الذخيرة بعد أن قررت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في ديسمبر الماضي الحصول على قدرات هجومية لردع التدخلات في تحول كبير في سياستها الأمنية وسط تهديدات عسكرية إقليمية متزايدة.



وتحقيقا لهذه الغاية، تخطط الحكومة لتزويد قوات الدفاع الذاتي بصواريخ كروز توماهوك التي طورتها الولايات المتحدة.



وتتطلب صواريخ كروز بعيدة المدى مرافق تخزين أكبر من مستودعات الذخيرة الحالية لقوات الدفاع الذاتي.