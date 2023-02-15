وفد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يتفقد ميناء نويبع

استقبل اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، وفد أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لزيارة ميناء نويبع، للتعرف على أعمال التطوير بالميناء، وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة من حيث ساحات التخزين والسوق الحرة، وإمكانية تشغيل خط سياحي للسياحة الدينية لميناء نويبع لزيارة منطقة التجلي ودير سانت كاترين.

واستعرض رئيس موانئ البحر الأحمر، مشروعات التنمية المستدامة بالميناء لخدمة قطاع الاستثمار، وكيفية الاستفادة منها كمنفذ بحري هام يربط مصر بالدول العربية والأفريقية، وربط المشرق العربي بالمغرب العربي، وربط قارة آسيا بقارة أفريقيا، لزيادة التبادل التجاري والربط بين الدول العربية بعضها البعض.

وأكد رئيس موانئ البحر الأحمر، أن أهمية الميناء تكمن في كونه منفذ بحري آمن للمصدرين لتصدير المنتجات المصرية للسوق الخليجي نظرا لقرب المسافة وانخفاض النولون.

وتحدث عن إمكانيات الميناء من أرصفة وساحات ومباني خدمية لخدمة العملاء، مشيرًا إلى أهم الخدمات والإمكانيات التي يوفرها الميناء من خلال عمليات الاستيراد والتصدير، وتوفير ساحات لأعمال التخزين، وقدرة الميناء الاستيعابية، وبدء تطبيق خدمة الفاتورة الموحدة بالميناء لتقليل زمن إنهاء الإجراءات، إضافة إلى التسهيلات الممنوحة للمستثمرين طبقا للقرارات الوزارية.

وأشار رئيس الهيئة، إلى تنفيذ توجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الخاصة بتلبية طلبات المستثمرين خاصة بعد أعمال التطوير التي شهدها الميناء مؤخرًا.