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أفادت وسائل إعلامية لبنانية، بأن مسلحين اقتحموا محالا تجارية في منطقة طرابلس وأطلقوا النار في الهواء لإرغام أصحابها على الإغلاق احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق المؤدي إلى سرايا طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار، وفق تقارير محلية.

قطع طرقات وإطلاق نار في #طرابلس احتجاجًا على تردّي الأوضاع pic.twitter.com/8m0nX3u8HD — Alafdal News (@AlafdalNews) February 15, 2023

كما قطع أهالي طرابلس شوارع الميناء والبداوي ببسطاتهم وأشعلوا الإطارات، وقطعت طرق أتوستراد التبانة، الرفاعية، الزاهرية، ساحة النور، جبل محسن، شارع سوريا، الميناء وأوتوستراد البداوي.

غضب شعبي وقطع طرقات في محلة الجسرين #طرابلس وسط سماع صوت رصاص كثيف وبحسب ما افادت المصادر ان السبب هو ناتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار الجنوني في السوق السوداء pic.twitter.com/L3AA6zYg05 — Zareh Parikian زاريه باريكيان (@Zarehparikian) February 15, 2023

وسجل سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء (الموازية) صباح اليوم أعلى مستوياته عند 77 ألف ليرة لبنانية، وهو أكبر انهيار لليرة في تاريخها.

وخلال اليوم عادت العملة اللبنانية لتحقق مكاسب طفيفة عند 75 ألف ليرة للدولار الواحد.