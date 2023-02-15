كانت تلك لحظة فارقة وصعبة عندما ساق القدر الفتاة السورية "جنا" لتذهب إلى منزل شقيقتها في شمالي سوريا، ضمن تجمع عائلي كان جوُّه دافئا لكنه سرعان ما تحول إلى كابوس.

كان فجر السادس من فبراير كابوسيا في حياة الفتاة التي ذاقت الموت مرات ومرات عندما انهار كل شيء في لحظة في أعقاب زلزال مدمر، يقولون إنه كارثة القرن في جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

في مقطع فيديو متداول على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بين عديد من المقاطع المؤلمة التي تنهال منذ فاجعة الاثنين قبل الماضي، روت "جنا" تفاصيل ساعات طوال، توقف فيها قلبها أكثر من مرة، ظنّت في كل منها أنها النهاية، فنطقت الشهادة، لكن القدر كان يردد رسالة أخرى، يقول فيها "لا.. ليست هذه هي النهاية".

جنا وهي تقبع في المستشفى سردت أهوال ما جرى، وفي مخيلتها لحظات صعبة، يبدو أنها ستكون في حاجة لمعجزة أخرى لتقليل آثارها وليس الحديث عن نسيانها.

الموت الأول: سقوط السقف

تحكي الفتاة المصدومة في حالتها، المكلومة في عائلتها التي فقدتها: "كنت قاعدة في الصالون عند أختي.. أنا ومامتي وولادها الاثنين لكن بابا وأخي كانوا في بيتنا التاني.. البناية مقسمة إلى بيتين.. شعرنا بالدنيا بتهتز ووقعنا فورا".

كانت جنا تنظر إلى الكاميرا لكن عينها كانت ترى أهوال ذلك الفجر القاسي، وأخذت تقول: "مكناش حاسين بشيء.. فجأة السقف اتقسم نصفين ووقع.. نزل على ضهري ووقعت فورا وأغمي عليا.. في الأول توقعت إن السقف وقع عليا لوحدي لكن فهمت بعدها إن البناية وقعت علينا كلنا".

كان القدر رحيما مع جنا، فالسقف الذي انهار سقطت أجزاء صغيرة منه على جسدها، وتقول: "وقعت في مساحة خالية بجوار الكنبة والسقف لم يصيبني كثيرا.. فضلت أنادي على الناس اللي في الخارج لكن محدش كان سامعني".

تذكر جنا: "كنت سامعة صوت الناس تحت الأرض.. كنا بنادي على بعض.. وكنت بنادي على الناس اللي بالخارج لكن مكنش حد سامعني".

الموت الثاني: العطش يمسك السكين

بقاء ساعات طوال تحت الأنقاض بلا طعام أو شراب أمرٌ من شأنه أن يقود إلى سيناريو واحد وهو الموت إن عاجلا أو آجلا، وأولى علامات هذا الموت المؤجل هو العطش.

اقترب الموت من الفتاة السورية، فشعرت بالعطش وراودها شعور أنها اللحظات الأخيرة، تقول جنا: "شعرت بالعطش وبدأت أفكر إني لم أمت بالزلزال هل هموت من العطش".

لم يكن العطش هو الموت الوحيد الذي اقترب من الفتاة السورية، فكان البرد عنوانا لمعاناة رافقت الصغيرة لساعات لم تكن تتحرك عقاربها.

ساعات الموت الأخيرة التي كانت قريبة من جنا انتهت بالمعجزة، هطلت الأمطار وكانت رشفاته تتسلل بين الحجارة الضخمة لتعرف طريقها إلى فم "جنا"، وقتها أخذت تضحك الفتاة السورية لأن الموت لم يطرق بابها.

تقول: "الجو كان برد جدا وشعرت بتشنج في اليد، وما كنت قادرة أحرك جسمي أبدا.. شعرت بالعطش.. وفجأة هطلت أمطار فنزلت عليا بالداخل وشربت من مياه الأمطار.. كنت في الأول أفكر إني لم أمت بالزلزال وقد أموت من العطش لما أمطر الجو صرت أضحك".

فتاة سورية تحكي ما مرت به وهي تحت الانقاض 💔pic.twitter.com/LFV9aRvCON — Screen Mix (@ScreenMix) February 14, 2023

لم تشعر جنا ببعض الساعات التي قضتها تحت الأنقاض، فعترضت للإغماء مرتين، وفي مرة ثالثة نامت بإرادتها، وفي بقية الوقت ظلّت تنشد الأمل البعيد.

كانت جنا تشعر بكل شيء بالخارج، بما في ذلك جهود رجال الإنقاذ، وكانت تحاول الحديث معهم، وأخذت تنادي عليهم لكنهم لم يسمعوها.

جنا على تشعر بكل تحركات رجال الإنقاذ أعلاها، حتى اقتربوا من الموقع الذي كانت موجودة به، وهنا راود الرعب الصغيرة السورية.

الموت الثالث: الحجر الذي يكتب الكلمة الأخيرة

كانت جنا تعيش رعبا بعدما اقترب منها الموت الثالث، إذ كانت ترتجف من سقوط حجر ضخم على رأسها، ومع كل إزاحة لحجر من الأعلى كانت جنا تنطق بالشهادتين.

في تلك اللحظة فقدت جنا الأمل بالخروج من ذلك الكابوس الطويل، أغمضت عينيها حتى لا ترى هول المشهد، لكنها فتحت عينها على الأمل الذي ساقه إليها القدر، إذ وجدت فتحت صغيرة أخرجت منها يدها فرآها رجال الإنقاذ.

حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا تجاوزت 41 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين.