أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، انطلاق مبادرة "اعرف رقمك" والحملات القومية المتخصصة في عدد من المجالات، منها الطبية والبيئية والبيطرية والخدمات العامة، وذلك بمركز شباب مدينة الصف، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تفعيل الدور المجتمعي بمراكز الشباب.

وأوضحت المديرية، أنه سيتم تنفيذ 60 قافلة طبية على مدار العام بمختلف محافظات الجمهورية بمراكز شباب حياة كريمة، وفقا للجدول الزمني والخطة المعدة للتنفيذ، والتي تستهدف 500 ألف مستفيد على مدار العام بمختلف القرى والمحافظات التي تشملها الحملات خلال مدة التنفيذ.

وتتضمن الأنشطة والفعاليات، حملات توعية عن علاقة ضغط الدم بالرياضة، وكذلك إجراءات قياسات ضغط الدم والسكر بالدم والنبض كما تشمل القافلة الطبية تخصصات متعددة منها (أطفال - عظام - نساء وولادة - صدر - وأنف وأذن).

وتهدف المبادرة، إلى الارتقاء والنهوض بقرى الريف المصري الأشد احتياجا، وتقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية لأهالي قرى حياة كريمة، وكذلك تحقيق الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.