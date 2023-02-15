تضامن الغربية: توزيع 450 لحافا على الأسر الأولى بالرعاية

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع إحدى الجمعيات الخيرية، 450 لحافًا على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى كوم عبود وقرانشو وكفر سالم وكفر الدوار وحصة آبار مركز بسيون، وقرية إبشواي مركز قطور، وقرية حانوت مركز زفتى، تزامنا مع استمرار الأجواء الشتوية الباردة، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وبدوره، أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن توزيع الألحفة جاء للتخفيف عن كاهل لأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى التأكد من حالة الأشخاص المستفدين من التوزيع، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف أن التوزيع جاء ضمن حملة "ستر ودفا" التي أطلقتها الجمعية؛ لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لمبادرة (حياة كريمة)؛ لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.