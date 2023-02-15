بريطانيا ترسل فريقا طبيا إلى تركيا لدعم الاستجابة الطارئة للزلزال

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أرسلت الحكومة البريطانية فريقا من العاملين في القطاع الطبي إلى تركيا مزودا بمعدات جراحية لدعم الاستجابة الطارئة للزلزال.

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أقام الفريق منشأة للعلاج الطبي في شرق تركيا بجوار مستشفى تضرر بشدة من الزلزال.

وفي غضون يوم واحد من وصوله، بدأ الفريق بالفعل في علاج المرضى، وبينما تقدم العيادة العلاج الطبي الطارئ، سيبدأ الفريق في بناء مستشفى ميداني أكبر مع غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأسرّة لرعاية المرضى.

وانضم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية إلى وزارة الدفاع البريطانية لإنشاء وتشغيل مرفق طبي شامل للطوارئ.

ويتألف فريق المملكة المتحدة من حوالي 110 من العاملين في مجال الطوارئ الطبية من الجمعية الطبية الخيرية UK-Med ووزارة الدفاع، والذين سيعملون جنبا إلى جنب مع الطاقم الطبي التركي في ترك أوغلو لتقديم الرعاية العاجلة المنقذة للحياة.

كما أرسلت وزارة الدفاع البريطانية طائرة من طراز C130 Hercules وفريق الدعم الجوي للرعاية الحرجة للمساعدة في توفير علاج الطوارئ الحيوية ونقل المصابين داخل تركيا.

يذكر أن الدعم الطبي الطارئ هو جزء من حزمة المساعدات الإنسانية لتركيا وسوريا التي أعلنت عنها حكومة المملكة المتحدة يوم الأربعاء الماضي في أعقاب الزلازل المدمرة.