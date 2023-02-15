الصين تستأنف إصدار تأشيرات قصيرة الأجل للكوريين الجنوبيين

أعلنت الصين، أنها ستستأنف إصدار تأشيرات قصيرة الأجل للكوريين الجنوبيين، بعد أن استأنفت سول برنامجها للتأشيرات قصيرة الأجل، للمواطنين الصينيين، في ضوء تباطؤ انتشار حالات الإصابة بكوفيد-19، في الدولة المجاورة.

وفي حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، ذكرت السفارة الصينية في سول أنها ستستأنف إصدار التأشيرات يوم السبت المقبل، بعد أربعة أيام من اتخاذ سول نفس الخطوة، للمسافرين الصينيين، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وكانت بكين قد علقت برنامجها لإصدار تأشيرات قصيرة الأجل، للكوريين الجنوبيين في العاشر من يناير، في رد واضح على قرار سول قبل ثمانية أيام لوقف إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للصينيين وطلبها إجراء اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر)، قبل 48 ساعة من المغادرة وبعد دخول المسافرين من الصين.