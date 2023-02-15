 نجل المصور فاروق إبراهيم: مشهد زويل بالشيشة تبين الجذور المصرية - بوابة الشروق
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نجل المصور فاروق إبراهيم: مشهد زويل بالشيشة تبين الجذور المصرية

خالد حسام الدين
نشر في: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 6:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 6:26 ص

علق المصور هشام إبراهيم، على الصورة التي تداولت الأيام الماضية للدكتور أحمد زويل وهو يدخن الشيشة على أحد المقاهي، مؤكدا أن والده هو من التقط هذه الصورة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "زويل" تعامل معه بسماحة كبيرة، ولم يتعامل معه على أنه حاصل على جائزة "نوبل"، وصورته بالشيشية ثبتت جذوره المصرية.

وأشار إلى أن والده له أرشيف ضخم من الصور الخاصة والتي تجاوز الـ700 ألف صورة، وهذا رقم كبير جدًا، وكان دائمًا ما يبحث عن الصور والتقارير غير التقليدية بوجهات نظر جديدة.

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