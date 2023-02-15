أهالي مخيم شعفاط بالقدس يدعون إلى عصيان مدني غدا احتجاجا على سياسات الاحتلال الإسرائيلي

دعا أهالي مُخيم "شعفاط" في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، إلى إعلان العصيان المدني غدا الخميس، وإغلاق جميع الطرقات المؤدية للمخيم، رداً على الاعتداءات والقيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وانطلقت دعوات شبابية إلى جانب دعوات العصيان، للامتناع عن التنقل عبر الحاجز العسكري للمخيم، رفضاً لممارسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية والمهينة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اليوم فرض قيود مُشددة على المواطنين في المخيم الواقع شمال غرب القدس، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها بحق الشعب الفلسطينين كما أعاقت قوات الاحتلال المُتمركزة على الحاجز وصول أهالي المخيم والمناطق المجاورة، خاصة الطلبة، إلى أماكن عملهم ومدارسهم.

واعتدى جنود الاحتلال على أحد الطلبة بالضرب المبرح عند الحاجز، وأخضعوه لتفتيش مهين، كما جرى اقتحام المخيم واعتقال الشاب صالح دياب وإجباره على خلع ملابسه قبل أن يتم الاعتداء عليه بالضرب، وعندما حاولت شقيقته توثيق لحظة اعتقاله هاجمتها إحدى المُجندات بوحشية واعتدت عليها.