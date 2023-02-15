الداخلية التونسية تعلن تفكيك خلية تكفيرية موالية لـ داعش تخطط لاغتيالات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء، عن تفكيك خلية تكفيرية موالية لتنظيم "داعش"، كانت تخطط لتنفيذ اغتيالات.

وقالت الوزارة، إن عناصر الخلية كانوا يخططون لتنفيذ عمليات اغتيال لآمنين بولاية بنزرت شمالي البلاد يوم الانتخابات التشريعية في دورها الثاني الذي أجري يوم 29 يناير الماضي.

وتابعت أنه من خلال عمليات فنية دقيقة ومتابعات ميدانية أمكن القبض على كامل عناصر الخلية، في عملية استباقية مشتركة بين وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب بوزارتي الداخلية والدفاع.

وأصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقات إيداع بالسجن ضدهم بعد استكمال التحقيق معهم أمام النيابة العامة.

وانحسر هامش التحرك للجماعات المتشددة في تونس بشكل لافت بعد فترة ازدهار لأنشطتها أعقبت حالة الانفلات الأمني في أحداث الثورة عام 2011، نفذت خلالها عدة هجمات استعراضية ودامية تسبب في وفاة العشرات من الأمنيين والعسكريين في الجبال والمرتفعات، وفي اغتيال سياسيين اثنين لا تزال التحقيقات القضائية مستمرة بشأنهما حتى اليوم.

وفي المقابل نجحت قوات الجيش والأمن في تصفية العديد من العناصر من بينهم قياديون في عمليات نوعية.