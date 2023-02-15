 الداخلية التونسية تعلن تفكيك خلية تكفيرية موالية لـ داعش تخطط لاغتيالات - بوابة الشروق
الأربعاء 15 فبراير 2023 5:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟

النتـائـج تصويت

الداخلية التونسية تعلن تفكيك خلية تكفيرية موالية لـ داعش تخطط لاغتيالات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 5:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 5:41 م

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء، عن تفكيك خلية تكفيرية موالية لتنظيم "داعش"، كانت تخطط لتنفيذ اغتيالات.

وقالت الوزارة، إن عناصر الخلية كانوا يخططون لتنفيذ عمليات اغتيال لآمنين بولاية بنزرت شمالي البلاد يوم الانتخابات التشريعية في دورها الثاني الذي أجري يوم 29 يناير الماضي.

وتابعت أنه من خلال عمليات فنية دقيقة ومتابعات ميدانية أمكن القبض على كامل عناصر الخلية، في عملية استباقية مشتركة بين وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب بوزارتي الداخلية والدفاع.

وأصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقات إيداع بالسجن ضدهم بعد استكمال التحقيق معهم أمام النيابة العامة.

وانحسر هامش التحرك للجماعات المتشددة في تونس بشكل لافت بعد فترة ازدهار لأنشطتها أعقبت حالة الانفلات الأمني في أحداث الثورة عام 2011، نفذت خلالها عدة هجمات استعراضية ودامية تسبب في وفاة العشرات من الأمنيين والعسكريين في الجبال والمرتفعات، وفي اغتيال سياسيين اثنين لا تزال التحقيقات القضائية مستمرة بشأنهما حتى اليوم.

وفي المقابل نجحت قوات الجيش والأمن في تصفية العديد من العناصر من بينهم قياديون في عمليات نوعية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك