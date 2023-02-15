 أوكرانيا تعلن مقاطعتها للمؤتمر الأمني لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فيينا - بوابة الشروق
الأربعاء 15 فبراير 2023 3:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

أوكرانيا تعلن مقاطعتها للمؤتمر الأمني لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فيينا

فيينا - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 3:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 3:36 م
أبلغت أوكرانيا اليوم الأربعاء، منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أنها لن تشارك في أعمال المؤتمر الأمني للمنظمة يوم 23 فبراير الجاري في فيينا احتجاجا على سماح النمسا للوفد الروسي بالمشاركة في الاجتماع.

وقال رئيس الوفد الأوكراني ميكيتا بوتورايف في رسالة إلى المنظمة اليوم إن "تاريخ عقد المؤتمر يصادف ذكرى الغزو الروسي لأوكرانيا" مشيرا إلى أن جميع أعضاء الوفد الروسي في المنظمة أيدوا الحرب ولهذا تمت معاقبتهم من قبل المجتمع الدولي، وأضاف أن "أوكرانيا لن تسمح باستغلال المؤتمر من جانب روسيا لتبرير جرائم الحرب".

وأضاف قائلا "لقد علمنا أن السلطات النمساوية مستعدة لإصدار تأشيرات لأعضاء الوفد الروسي وبالتالي سيشارك البرلمانيون الروس في المؤتمر، وسيستغل الحدث لتبرير العدوان على أوكرانيا وتبييض جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الأوكرانيين".

واعتبر رئيس الوفد أن عقد المؤتمر بمشاركة روسيا سيقوض نزاهة المنظمة الأوروبية ويهدد الموقف الواضح الذي أبدته بشأن العدوان الروسي والذي بدأ منذ عام 2014 .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك