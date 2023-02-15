حماة الوطن بمطروح: تثقيف ورفع وعي المجتمع ضمن رؤية مصر 2030

أعلن النائب عيسى أبو تمر أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عن عقد أولى اجتماعات أمانة الثقافة والفنون بالحزب والتي تستهدف أهمية نشر وتثقيف المجتمع ورفع الوعي بكافة القضايا والموضوعات التي تهم المجتمع، والمساهمة في الحد من الظواهر السلبية التي لها تأثير كبير علي التنمية المستدامة، وسوف تركز خطة الأمانة علي عدة محاور في ضوء خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح عيسى، أن أمانة التثقيف والفنون سوف تستهدف محاور بناء الإنسان، المشاركة المجتمعية، التقيف السياسي، ثقافة التطوع، التنمية المحلية، الأمن القومي، القضية السكانية، الوعي البيئي، الوعي السياحي، الإعاقة.

وأكد بأنه تم الاتفاق علي أن يكون الخميس الأول من كل شهر هو اجتماع ثابت للأمانة تحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بمطروح، وتم وضع خطة عمل للأمانة علي مدار العام سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ذلك طبقا لتوجيهات القيادات السياسية، وتعليمات حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب.