واشنطن: 135 مليون دولار لسوريا وتركيا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر

أفادت الولايات المتحدة الأمريكية، بعزمها تقديم مساعدات عاجلة لكل من سوريا وتركيا، بقيمة 135 مليون دولار، لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضربهما خلال الأسبوع الماضي.

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إنّ واشنطن حرصت منذ الساعات الأولى من وقوع الزلزال، على تقديم العديد من المساعدات الإغاثية العاجلة، عبر المنظمات الإنسانية غير الحكومية، في المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة السورية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على إيصال المساعدات في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية، من خلال منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الأممية الأخرى مثل منظمة الصحة العالمية؛ بما يضمن وصول المساعدات الأمريكية لكل منكوبي الزلزال في عموم سوريا.

وأوضح أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال تعثر على ناجين في البلدين، وهو ما يعني أن التعامل مع تداعيات هذه الأزمة لا يزال في مرحلته الأولى، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك حاجة لمزيد من المساعدات، بما في ذلك مواد إغاثية وطبية وخيام وغيرها.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 41 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين.