كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن اعتزام بلاده إدخال نظام بدون تأشيرة مع 11 دولة، ونظام إجراءات مبسطة لإصدار التأشيرات مع 6 دول أخرى.

وقال لافروف، في كلمة له أمام مجلس الدوما (النواب) الروسي اليوم الأربعاء، نقلت مقتطفات منها وكالة نوفوستى: "نعمل على تسهيل نظام التأشيرة، الآن من المخطط التوقيع على إلغاء التأشيرة بشكل كامل مع حوالي 11 دولة، إضافة إلى تطبيق شروط مخففة وبسيطة للغاية (لإصدار التأشيرة) مع 6 بلدان أخرى، بينها الهند وإندونيسيا".

وتابع: "دعونا لا ننسى أيضا أننا نعمل على رفع القيود المفروضة على إصدار التأشيرات الإلكترونية لمواطني عدد كبير من الدول، حوالي 70 دولة، باستثناء الدول غير الصديقة، التي توقفت عن إصدار التأشيرات لنا بإجراءات مبسطة".