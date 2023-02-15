مدير عام ألكسو: دور مصر الحضاري في المنظمة بحجم الأهرامات

أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) محمد ولد أعمر، أن الدور المصري في المنظمة هام للغاية.. وقال: إن دور مصر الحضاري في الألكسو بحجم الأهرامات.

وقال -في تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس- إن الدور الذي تلعبه مصر والثقافة المصرية في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كبير وهام جدآ، مشددا على أن الثقافة تمثل الرافد الأساسي للسلم والسلام في كل العالم وفي دولنا العربية ، مشيرا إلى أن الفعاليات التي تنظمها الألكسو ومنها المنتدى الأول للثقافة والفنون وغيرها من الأنشطة تبعث رسالة سلام إلي العالم وتؤكد أن الدول العربية تعد مصدراً للسلام العالمي.

وأكد أهمية التكامل العربي، وأن تعزيزه يمثل تحدياً كبيراً قائلا " إن التكامل العربي أساس عملنا ونسعي من أجل تعزيزه، كما أن الثقافة تمثل اللبنة الأولي لتحقيق هذا التكامل الفعال".

كما تطرق أيضا إلى الحديث عن المشترك الثقافي في الدول العربية ، وأوضح أن المشترك الثقافي بين دول العالم العربي يمثل بعدا هاما وكبيرا ويجب المحافظة عليه، وقال يجب أن نعطي الثقافة المكانة التي تستحقها ، مضيفا "سندعم وحدة دولنا وسندعم المشترك في العالم العربي، فالمشترك الثقافي يمثل اللبنة الأولي لتعزيز التكامل العربي".

وأشار المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى أن المنظمة تنظم العديد من الفعاليات منها المنتدى الأول للثقافة والفنون والذي أقيم أمس بحضور نخبة من المثقفين والفنانين والدبلوماسيين ، وأوضح أن المنتدي يهدف إلى إبراز جهود المنظمة في تنسيق العمل الثقافي العربي المشترك، وإطلاع النخب الثقافية والدبلوماسية المعتمدة في تونس على مجالات عمل إدارة الثقافة، ودورها في تحقيق التكامل الثقافي وتنفيذ التزامات المنظمة تجاه الدول العربية وتأكيد الاهتمام بمجالات الإبداع.

وقال إنه من الجميل أن نجتمع دائما من أجل أن نبعث للعالم رسالة سلام ، مشددا على أهمية دور الفنون والموسيقى والثقافة في المجتمعات.

وأعلن مدير عام الألكسوعن إطلاق أول أوركسترا نسائي عربي بقيادة أمينة الصرار في دعم والتأكيد على دور المرأة في مجال الفنون والموسيقى، لافتا إلى أهمية انعقاد المنتدى الأول للثقافة والعلوم للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ''للثقافة والفنون" والذي انطلقت فعالياته ويقام بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية وشهد حضور عربي دبلوماسي مميز.

وأشار إلى أنه يأتي في إطار السعي إلى إرساء تقليد للاحتفاء بالإنجازات الثقافية والتعريف بمجهودات المنظمة في تكريس قيم التنوّع والتّعاون من خلال برامجها، خدمة لمكانة الثقافة العربية بين ثقافات العالم.

وتابع " نطمح لتكريس حوار بناء بين المنظمة والفاعلين الثقافيين لإطلاعهم على عملنا ومشاريعنا والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم والتعريف بالفعاليات والترويج للأهداف الكبرى التي تعمل على تحقيقها" ، وقال إن الرسالة التي نريد إبلاغها إلى ضيوفنا وإلى كل الفاعلين في مجال الثقافة هو انفتاحنا على محيطنا والاستعداد للتفاعل.

كما تحدث عن الإنجازات الكبرى التي تحققت خلال الأعوام الماضية وبخاصة خلال 2022، لافتا إلى تعدد مجالات التعاون وتنوعها مع دولنا العربية في كل الميادين وعلى رأسها الثقافة والتراث.

وتوجه بالشكر إلي تونس دولة المقر رئيسا وحكومة وشعبا على الدعم المتواصل للمنظمة، وكذلك إلى وزيرة الشؤون الثقافية التونسية حياة قطاط القرمازي لدعمها وتعاونها المتواصل مع المنظمة في كافة المناسبات.

وأوضح أن 2022 عام استثنائي بكل المقاييس، حيث تميز بالعديد من الأحداث الهامة، ونجحت إدارة الثقافة بالمنظمة - إلى جانب برامجها وأنشطتها ومنشوراتها المدرجة في موازنتها - في كسب الرهان وتنظيم الأحداث الكبرى على غرار تمكنها من عقد الدورة (23) لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي باستضافة كريمة من المملكة العربية السعودية ، وتناولت "الثقافة والمستقبل الأخضر" وتمثل قضية في غاية الأهمية حاضرا ومستقبلا.

كما أشار إلى أن إدارة الثقافة مثلت المنظمة أحسن تمثيل في القمة (18) للفرانكوفونية التي احتضنها جزيرة جربة بالجمهورية التونسية، واعترافا بهذا النجاح نحتفي اليوم بأعضاء اللجنة التنظيمية لهذه التظاهرة وببعض الباحثين والخطاطين والفنانين المساهمين .

كما توجه بالشكر إلى الدول العربية لرعايتها ودعمها في تنفيذ الأنشطة وتحقيق هذه الإنجازات قائلا "هم يتقاسموا معنا الاحتفال بهذه النجاحات ولهم النصيب الأوفر من الشكر والامتنان".