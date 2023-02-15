إصابة ربة منزل بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز في المنوفية

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أصيبت ربة منزل بحروق بقرية ميت خاقان بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في الطابق الأرضي مما أدى إلى انهيار المنزل.

وتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل بقرية ميت خاقان.

وتبين من خلال المعاينة الأولية للحادث إصابة ربة منزل بحروق من الدرجة الأولى، وتهدم حوائط المنزل، وذلك عقب تسرب غاز من الأسطوانة أثناء إعداد الطعام.

فيما تمكن أهالي القرية من إنقاذ باقي أفراد الأسرة، حيث إن نجل السيدة متزوج في الطابق الثاني ولديه طفلتين صغيرتين، وتمكن الأهالي من إنقاذهم قبل امتداد النيران إليهم.

وأكد أهالي القرية، أن الأسرة تعاني من ظروف مادية صعبة للغاية وأصبحوا بلا مأوي بعد انهيار منزلهم، واضطروا للمبيت في منازل جيرانهم.

وناشد الأهالي المسؤولين، ورجال الأعمال، التدخل لإعادة بناء المنزل مرة أخرى، حيث إن الأسرة ليس لديها مأوي آخر.