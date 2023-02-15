Spotify الشريك الرسمي للمحتوى الصوتي في مهرجان Insomnia Egypt

كشفت إدارة مهرجان انسومنيا لألعاب الفيديو بمصر، عن شراكة مع خدمة الاستماع سبوتيفاي، حيث ستكون الشريك الرسمي للمحتوى الصوتي في الحدث المرتقب في القاهرة من 16 إلى 18 فبراير 2023.

ويضم سبوتيفاي أكثر من 489 مليون مستخدم شهريا، منهم 205 ملايين مشترك في الخدمة المدفوعة، عبر 180 سوقا حول العالم.

وضمن هذا التعاون، يقدم Spotify وInsomnia Egypt قائمة التشغيل الرسمية الخاصة بمهرجان Insomnia Egypt تحت عنوان: "Insomnia: Egypt Official playlist".

وتتضمن 50 أغنية لإثراء تجربة الألعاب الإلكترونية، وسيتولى عشاق الألعاب، مثل مروان سيري ومروان ريحان، و"Bugza" على قائمة التشغيل الرسمية طوال فترة مهرجان الألعاب الذي يستمر 3 أيام.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المعجبين بالاستماع إلى قائمة "Gamers Clan"، وهي قائمة تشغيل جديدة مخصصة لجمهور الألعاب الإلكترونية في مصر.

مع كون الموسيقى جزءًا أساسيًا من تجربة الألعاب، أصدر منظمو الحدث - بي إم إي- الأغنية الرسمية للمهرجان باسم "GG" وهو اختصار لـ Good Game، وتحتوي الأغنية على بعض المواهب الأكثر حيوية في مصر، مثل أحمد سانتا، أبو الأنوار، وLil Baba.

وقالت نيكول عون، مديرة التسويق في Spotify في منطقة الشرق الأوسط: "نحن في Spotify نطمح دائما أن نكون الشريك المرافق لجميع المستخدمين في جميع الأوقات. لذلك نحن متحمسون لكوننا الشريك الرسمي للمحتوى الصوتي في مهرجان Insomnia Egypt هذا العام ولتقديم اللاعبين المصريين محتوى صوتي لكل مناسبة".

وتابعت: "لقد شهدنا زيادة حوالي 280% في نسبة الاستماع إلى موسيقى ألعاب الفيديو خلال السنوات الـ3 الماضية على Spotify في مصر فقط، ونتوقع زيادة تلك النسبة في المستقبل كما نتوقع أيضا مزيد من التطور في أهمية المحتوى الصوتي أثناء لعب ألعاب الفيديو".

وتعليقًا على الشراكة، قال أحمد الجوهري، الرئيس التنفيذي لشركة BME: "لقد عقدنا شراكة مع Spotify الشريك الرسمي للمحتوى الصوتي والحصري لمهرجان Insomnia Egypt لمنح مجتمع الألعاب لدينا إمكانية الوصول إلى أفضل تجربة صوتية ممكنة. لأول مرة منذ 5 سنوات، أصبح لدينا في Insomnia Egypt أغنية رسمية تم عرضها على Spotify أولاً، وتضم الأغنية اثنين من أفضل مواهب الراب في مصر، أبو الأنوار وأحمد سانتا".

سيستضيف مهرجان 2023 Insomnia Egypt للألعاب العديد من الأنشطة المختلفة، بما في ذلك مسابقات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، ومنطقة الواقع الافتراضي VR، ومنطقة ألعاب الجوال والاستديوهات المستقلة لتطوير الألعاب، منطقة لمقابلة المؤثرين وصناع المحتوى، ومسابقات الأزياء التنكرية، وإصدارات الألعاب الجديدة، مع بث مباشر للمراحل النهائية من البطولات على المسرح الرئيسي.