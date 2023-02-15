العراق: مستعدون لنقل جاليتنا المتواجدة في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، استعداد وزارة الهجرة والمهجرين لنقل العائلات العراقية المتواجدة في سوريا والراغبة في العودة الطوعية إلى العراق، عبر حافلات خصصتها الوزارة لهذا الغرض.

وقال وزارة الخارجية -في بيان صحفي أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء- إن وزارة الهجرة وجهت الدعوة إلى أبناء الجالية العراقية المتواجدة في سوريا بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

جاء ذلك على خلفية الزلزال العنيف الذي ضرب دولتي سوريا وتركيا يوم الاثنين قبل الماضي، وتسبب في مقتل أكثر من 30 ألف شخص من البلدين.