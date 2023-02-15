رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع توافر السلع بمعرض أهلا رمضان

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تفقد المهندس عادل النجار رئيس الجهاز مدينة 6 أكتوبر، معرض أهلا رمضان؛ للوقوف على توافر مختلف السلع والتأكيد من تعويض السلع أول بأول، واستمرار الإقبال الكبير من المواطنين لليوم الثالث على التوالي، منذ افتتاحه بالتعاون مع مجلس الأمناء وجمعية المستثمرين والغرفة التجارية بالجيزة ووزارة التموين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم لجميع الجهات للمواطنين من خلال توفير جميع الخدمات والسلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين.

ويقام المعرض، على مساحة 1000 متر يطل على طريق جمال عبدالناصر بتقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11 بجوار مدرسة المتفوقين ومدرسة مبارك كول.

ويحتوي المعرض على عدد كبير من الباكيات البيعية والتى تضم جميع المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان.

ويفتح المعرض، أبوابه للمواطنين يوميًا من الساعة 11 صباحا، وحتى الساعة 9 عدا يوم الجمعة بعد الصلاة.