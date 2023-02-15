 الخارجية اللبنانية: مقتل 9 لبنانيين وفقدان 6 في زلزالى تركيا - بوابة الشروق
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الخارجية اللبنانية: مقتل 9 لبنانيين وفقدان 6 في زلزالى تركيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 1:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 1:13 ص

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء مقتل 9 لبنانيين وفقدان 6 آخرين جراء الزلزالين اللذين ضربا تركيا في 6 فبراير الجاري، وذلك بحسب آخر الإحصاءات الواردة من سفارة لبنان في أنقرة.

وجاء في بيان للوزارة أن " أعداد المتوفين 9 أشخاص، نقلت جثامين 3 منهم إلى لبنان والـ6 الباقين تم دفنهم في تركيا. وأعداد المفقودين والمرجح أن يكونوا مازالوا تحت الأنقاض 6 أشخاص.فيما أعداد الذين تم تأمينهم والتأكد من سلامتهم 70 شخصاً".

وتابع البيان أن "أعداد الأشخاص الذين تم تداول أسمائهم على وسائل التواصل الاجتماعي على أنهم لبنانيون، من المرجح أن يكون قسم منهم من السوريين أو الفلسطينيين .."

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن " السفارة اللبنانية في أنقرة ما زالت تتابع بشكل يومي وحثيث المعلومات حول مصير اللبنانيين، من أجل تحديث الأعداد المذكورة أعلاه بصورة مستمرة".

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