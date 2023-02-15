النائب عمرو هندي: تخطينا الكثير من التحديات الاقتصادية خلال الفترة الماضية

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الفترة الأخيرة شهدت كما كبيرا من التحديات التي استطاعت الدولة المصرية أن تتخطاها وتتعامل معها، بداية من تداعيات الأوضاع العالمية، وأزمة كورونا وغيرها من التحديات الاقتصادية التي استطاعت الدولة المصرية بفضل قيادتها السياسية الحكيمة، أن تتجاوزها.

وأوضح هندي أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، بشأن أن التجربة المصرية تحكى للناس، والدولة عملت على مواجهة التحديات بشكل منفرد، يعكس الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لمواجهة التحديات والتغلب عليها في الوقت الذي تواصل الدولة بناء مؤسساتها واستعادت الدولة المصرية قوتها ومكانتها مرة أخرى، سواء على الصعيد الإقليمي أو الإفريقي أو الدولي.



وأشار إلى أن الدولة تواجه التحديات بالعمل والإنتاج ورعاية وحماية مواطنيها في الداخل والخارج، بتوجيهات من القيادة السياسية، موضحا أن الرئيس نوه خلال كلمته بأن المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها مصر، شاركت فيها شركات مصرية وساهمت في توفير فرص عمل لنحو 5 ملايين عامل مصري، وهذا بدوره ساهم بقوة فى دعم وتعزيز الفئات غير القادرة وبدون هذه المشروعات لم تكن هذه الفرص متواجده.

واختتم، أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، كانت الأمور لتصبح غير جيدة، ومن ثم هذه المشروعات القومية كان لها عظيم الأثر على الاقتصاد الوطني ودعم التنمية الشاملة، وكانت من أهم وأبرز التحديات التي عملت الدولة على التغلب عليها والمضي قدما نحو تحقيق مزيد من الإنجازات بها.