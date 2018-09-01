قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن بردية عُثر عليها 1889 في محافظة الفيوم، عمرها أكثر من 3000 سنة، تُسمى بردية النساء.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "السفيرة عزيزة" عبر شاشة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن هذه البردية تحتوي على 35 وصفة لتحديد النسل، بينها إجراء اختبار الحمل في الأسابيع الأولى.

وذكر أنه كانت هناك وصفات لمنع الحمل مثل الاعتماد على براز التمساح ووضع العسل أو البصل بالرحم.

وأوضح أن الطب بدأ يعود حاليا إلى طب الأعشاب والطب البديل، ويمكن العودة لما كان يستخدمه المصريون القدماء لبيان مدى استخدامها حاليا.

وتابع: "ليه منجربش نستخدم الحاجات دي.. كلها مواد طبيعية لو مش هتنفع مش هتضر".

وشدد على أن المصريين القدماء كانوا متقدمين كثيرا في مجال الطب، ما مكّنهم من معرفة كيفية إجراء منع الحمل وإجراء الإجهاض.