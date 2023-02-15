سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن الاستعدادات تجري على قدماً وساق مع الجميع الجهات المعنية استعدادا لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية للشباب، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير وحتى 11 مارس 2023.

وأضاف العطار في تصريحات تليفزيونية، أن هناك 6 منتخبات من الفرق المشاركة وصلت بالفعل وتقيم معسكراتها التحضيرية في مصر.

كما ذكر المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن مجموعة الحكام أيضا وصلت إلى مصر، وتخضع حالياً لمعسكر تدريبيي بالقاهرة، قبل التصفية النهائية واختيار حكام البطولة.

وأوضح أن جميع الملاعب جاهزة وتحظى بإشادة من جانب مسؤولي الكاف، الذين لم يسجلوا أي ملاحظات حول الملاعب وإمكانياتها.

وأتم وليد العطار: «جميع المنتخبات الإفريقية سعيدة بالتواجد في مصر، وذلك من أجل الاستفادة من الملاعب والاستمتاع مبكراً بأجواء البطولة».