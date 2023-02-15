 اتحاد الكرة: ملاعب بطولة إفريقيا للشباب جاهزة.. والبنية تحتية لمصر على أعلى مستوى - بوابة الشروق
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اتحاد الكرة: ملاعب بطولة إفريقيا للشباب جاهزة.. والبنية تحتية لمصر على أعلى مستوى

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 4:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 4:09 ص

قال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن الاستعدادات تجري على قدماً وساق مع الجميع الجهات المعنية استعدادا لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية للشباب، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير وحتى 11 مارس 2023.

وأضاف العطار في تصريحات تليفزيونية، أن هناك 6 منتخبات من الفرق المشاركة وصلت بالفعل وتقيم معسكراتها التحضيرية في مصر.

كما ذكر المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن مجموعة الحكام أيضا وصلت إلى مصر، وتخضع حالياً لمعسكر تدريبيي بالقاهرة، قبل التصفية النهائية واختيار حكام البطولة.

وأوضح أن جميع الملاعب جاهزة وتحظى بإشادة من جانب مسؤولي الكاف، الذين لم يسجلوا أي ملاحظات حول الملاعب وإمكانياتها.

وأتم وليد العطار: «جميع المنتخبات الإفريقية سعيدة بالتواجد في مصر، وذلك من أجل الاستفادة من الملاعب والاستمتاع مبكراً بأجواء البطولة». 


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