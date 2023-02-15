 فقدان 73 مهاجرا في غرق قارب قبالة السواحل الليبية - بوابة الشروق
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فقدان 73 مهاجرا في غرق قارب قبالة السواحل الليبية

أرشيفية
أرشيفية
وكالات
نشر في: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 4:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 4:08 م

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، فقدان 73 مهاجرا على الأقل بعد غرق قارب يقلهم قبالة السواحل الليبية، مشيرةً إلى وفاتهم على الأرجح.

وأفادت المنظمة، عبر حسابها على تويتر، بـ"فقدان 73 مهاجرا على الأقل، ومن المرجح أنهم لقوا حتفهم بعد غرق مركبهم قبالة السواحل الليبية".

وقالت إن القارب كان يحمل 80 شخصًا، وغادر من مدينة قصر الأخيار الساحلية غربي ليبيا وتحديدا شرق العاصمة طرابلس، متوجهين إلى أوروبا.

وتمكن 7 ناجين من العودة إلى الشاطئ في ظروف صحية صعبة ويتلقون العلاج في المستشفى، فيما انتشل الهلال الأحمر الليبي والسلطات المحلية، حتى الآن، 11 جثة، وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية.

ولقي المئات حتفهم خلال الأعوام الماضية أثناء محاولتهم عبور المنطقة الوسطى من البحر المتوسط، وهي المنطقة التي تشهد أعلى معدل في العالم من الضحايا خلال رحلة واحدة.

وتخشى الأمم المتحدة أن تكون حصيلة الضحايا أعلى بكثير نظرا لمحدودية إمكانات مراقبة مسارات الهجرة غير الشرعية.


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