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أظهرت بيانات البنك المركزي المكسيكي الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد خلال الأسبوع المنتهي يوم 10 فبراير الحالي بمقدار 587 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق إلى 7ر200 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للمكسيك بنسبة 9ر3% مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها منذ عام.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي خلال الأسبوع قبل الماضي بمقدار 281 مليون دولار.

يتكون احتياطي النقد الأجنبي من أرصدة البنك المركزي والحكومة من العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.