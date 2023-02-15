الأرصاد: العظمى على القاهرة تصل لـ21 درجة بحلول الأحد المقبل

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعات طفيفة وتدريجية في درجات الحرارة، اعتبارًا من يوم الجمعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن العظمى على القاهرة تسجل 16 درجة الآن، ذاكرا أنها تصل إلى 21 درجة بحلول يوم الأحد المقبل.

وأوضح أن الصغرى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 11 إلى 12 درجة، أيام الأحد والاثنين، مؤكدًا أن الأجواء تشهد تحسنًا اعتبارًا من الجمعة، وعلى مدار الأسبوع المقبل.

وذكر مدير عام التنبؤات بالأرصاد، أن كميات الأمطار على السواحل الشمالية غدًا الخميس، أقل من كميات الأمطار التي هطلت اليوم، موضحًا أنها ستتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وأكد أن كميات الأمطار ستصبح أقل في الأيام المقبلة، لافتًا إلى تواصل الهيئة مع غرف الأزمات في المحافظات الشمالية؛ لمتابعة الأوضاع على الأرض، والتأكد من الاستعداد التام للتعامل مع المطر.