وزيرة الهجرة تدير حوارا مع سيدات قرية الطويسة بدراو وتتفقد منتجاتهم اليدوية

أدارت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، حوارا مفتوحا مع سيدات قرية الطويسة بدراو، وتفقدت المنتجات اليدوية من إنتاجهم، واستمعت لمطالبهم بدعم الترويج لتلك المنتجات الحرفية المميزة.

وحرصت على التقاط الصور التذكارية معهن وكذلك الأطفال، وأدارت الوزيرة حوارًا مع سيدات القرية مطالبة بأهمية دعم صحة ابنائهن وعدم التنازل عن دخول ابنائهن المدارس والحصول على حقهم في التعليم، وكذلك أهمية غرس قيم المواطنة والانتماء في النشء.

جاء ذلك على هامش احتفالية تسليم 24 مركب صيد حديثة ومستلزمات الصيد على صغار الصيادين من أهالي قرية الطويسة مركز دراو، بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة وجمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت، في إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".