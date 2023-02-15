ندوة بإعلام زفتى عن دمج قادرون باختلاف في المجتمع

نظم مجمع إعلام زفتى بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مجلس مدينة زفتى، ندوة إعلامية تحت عنوان: "دمج قادرون باختلاف في المجتمع" بمقر قاعة المجلس.



وتحدثت في الندوة، الدكتورة دعاء قدري محمود مدرس بكلية التمريض جامعة الزقازيق، موضحة المقصود بذوي الهمم وقدرتهم في التغلب على إعاقتهم، مبينة بعض الأمثلة الناجحة التي استطاعت التغلب الإعاقة.



ثم شرحت أنواع الإعاقة، منها سمعية وبصرية وحركية وذهنية وصعوبة في التعلم واضطرابات بالنطق.



وأضافت أن أسباب هذه الإعاقة هي وجود خلل في "الكروموسومات"، وتكون غالبا بسبب زواج الأقارب أو إصابة الأم بالحصبة الألمانية في أثناء الحمل أو تعرض الطفل للاختناق خلال الولادة ونقص الأكسجين أو تعرضه لارتفاع حاد في درجة الحرارة لفترة طويلة لأي سبب مما يؤثر على خلايا المخ.



وأوضحت كيفية وطرق دمج أطفال قادرون باختلاف في المجتمع، والآثار الإيجابية لدمجهم.



ثم تحدثت عن دور الدولة في الاهتمام بهم عن طريق توفير الرعاية الطبية، والأجهزة التعويضية، ومراكز الدعم النفسي من خلال المبادرات التي يطلقها الرئيس السيسي التي كانت سببا في تغيير نظرة المجتمع لهم والإحساس بهم، أنهم مثل الأطفال الأسوياء بل هم يستطيعون ببعض الاهتمام والصبر فعل ما لا يستطيع غيرهم فعله.



ودار حوار نقاشي عن كيفية اكتشاف أو معرفة إصابة الطفل بإعاقة ذهنية وكيفية التعامل مع الطفل الهادئ أو الانطوائي.