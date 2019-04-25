المبدعون المعوزون في أيرلندا يحظون بدعم مالي لمساعدتهم على التفرغ لأعمالهم الفنية

عدد كبير للغاية من الفنانين من العازفين أو المغنيين أو الرسامين في أنحاء العالم، يعانون من ظروف مالية سيئة. ويسعون للحصول بصعوبة على ما يمكنهم من العيش.

في بعض الأحيان يجلس العازفون أو المغنيين على أرصفة الشوارع في دول العالم ويعرضون مواهبهم التي تقابل بإلقاء بعض المارة قطعا من النقود داخل قبعاتهم الموضوعة أمامهم.

وهكذا هو الحال في أيرلندا، التي يلجأ فيها هؤلاء العازفون والمغنون، مثلهم في ذلك مثل آلاف غيرهم من الكتاب والرسامين والنحاتين والمبدعين الآخرين في أيرلندا، إلى ممارسة أعمال إضافية محبطة، من أجل تأمين دخل للمعيشة.

لكن هناك تغييرا للأفضل في أيرلندا، حيث تم تدشين برنامج رائع لدعم المبدعين ،ويحصل من خلاله الكتاب والفنانون على مبالغ من المال بشكل منتظم، ليتفرغوا للإبداع.

ووفقا للبرنامج سوف يحصل 2000 فنان على دخل أساسي من الدولة، يبلغ 325 يورو أسبوعيا لمدة ثلاث سنوات، وتم استخدام منهاج عشوائي لاختيار الأشخاص الذين سوف يستفيدون منه. من بين من تقدموا بطلبات للانضمام إليه.

يذكر أن جائحة كورونا كانت وراء الأهمية الملحة لطرح مثل هذا البرنامج، الذي يمكن أن يتم توسيعه في حالة نجاحه.

وقد تبنت ألمانيا مبادرة مماثلة حيث تقدم جمعية "دخلي الأساسي"، 1000 يورو شهريا للفنانين لمدة عام، بدون قيد أو شرط، ومن المقرر أن يحصل أيضا 122 فنانا تم اختيارهم بشكل عشوائي، على 1200 يورو لكل منهم شهريا على مدى ثلاثة أعوام، وذلك بمقتضى دراسة مطولة أجريت بالتعاون مع معهد البحوث الاقتصادية.