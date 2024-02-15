سفير مصري سابق في إسرائيل: مشكلة غزة ستستمر لفترة طويلة

وصف السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق في دولة الاحتلال الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بأنها الأكثر تطرفًا على مدى 37 حكومة في دولة الاحتلال.



وصف السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق في دولة الاحتلال الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بأنها الأكثر تطرفًا على مدى 37 حكومة في دولة الاحتلال.





وأكد السفير المصري السابق لدى إسرائيل أن رئيس حكومة الاحتلال كان رافضاً لمشاركة الوفد الأمني في مفاوضات القاهرة لوقف إطلاق النار، وعندما وافق طالب الوفد الامني بالاستماع فقط، معقبًا: «رئيس الوزراء الإسرائيلي كان بيناور فقط في المشاركة في الاجتماع».



وأضاف «سالم»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، أن هناك بعض الخلافات بين حركة حماس ودولة الاحتلال في المفاوضات الجارية في القاهرة، تتمثل في عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، حيث ترغب حركة حماس في الإفراج عن أكبر عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأضاف أن حركة حماس طالبت بالإفراج عن 1500 أسير، منهم 500 سجين أمني، ووقف الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي عرض الإفراج عن 3 اسرى فلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلا أن حركة حماس ترفض ذلك.

مشكلة غزة تستمر لفترة طويلة

وتابع السفير عاطف سالم أن مشكلة غزة ستستمر لفترة طويلة، لأن قضية تبادل الأسرى تتعلق بعدة فئات، فهناك فئة تكافح من أجل إعادة المحتجزين، وهناك فئة أخرى ترفض إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، باعتبار أن ذلك يضر بدولة الاحتلال، وهذا توجه يميني متطرف، وهناك مجموعة ثالثة تعمل على منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.