الاحتلال: الآلاف من عناصر حماس والجهاد موجودون في مجمع ناصر الطبي

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن الآلاف من عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي موجودون في مجمع ناصر الطبي.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أنّ بعض هؤلاء العناصر شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر، مدعيًّا أنّ عددًا من عناصر المقاومة الفلسطينية استسلموا في غزة (دون تقديم أدلة).



وزعم هاجاري، أن لدى جيش الاحتلال أدلة على أن الأسرى تواجدوا في مجمع ناصر الطبي في وقت سابق، لافتًا إلى أنهم ينفذون أعمال تفتيش بحثًا عن الأسرى لكنهم لم يتوصلوا لشيء.



وأقر متحدث جيش الاحتلال، باعتقال عشرات الفلسطينيين في منطقة مجمع ناصر الطبي، وبرر اعتقالهم بإلصاق تهمة الإرهاب بهم.



وزعم هاجاري العثور على أسلحة وقذائف في مجمع ناصر الطبي، من دون أن يُقدم أدلة على هذه المزاعم.