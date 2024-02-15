 الاحتلال: الآلاف من عناصر حماس والجهاد موجودون في مجمع ناصر الطبي - بوابة الشروق
الخميس 15 فبراير 2024 9:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الاحتلال: الآلاف من عناصر حماس والجهاد موجودون في مجمع ناصر الطبي

أحمد علاء
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 9:04 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 9:04 م
زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن الآلاف من عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي موجودون في مجمع ناصر الطبي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أنّ بعض هؤلاء العناصر شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر، مدعيًّا أنّ عددًا من عناصر المقاومة الفلسطينية استسلموا في غزة (دون تقديم أدلة).

وزعم هاجاري، أن لدى جيش الاحتلال أدلة على أن الأسرى تواجدوا في مجمع ناصر الطبي في وقت سابق، لافتًا إلى أنهم ينفذون أعمال تفتيش بحثًا عن الأسرى لكنهم لم يتوصلوا لشيء.

وأقر متحدث جيش الاحتلال، باعتقال عشرات الفلسطينيين في منطقة مجمع ناصر الطبي، وبرر اعتقالهم بإلصاق تهمة الإرهاب بهم.

وزعم هاجاري العثور على أسلحة وقذائف في مجمع ناصر الطبي، من دون أن يُقدم أدلة على هذه المزاعم.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك