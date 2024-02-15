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افتتاح معرض جمال الطبيعة بقصر ثقافة الإسماعيلية

أميرة محمدين
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 11:51 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 11:51 م

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، افتتاح معرض فن تشكيلي بعنوان جمال الطبيعة، ضمن أنشطة الفنون التشكيلية بالهيئة العامة لقصور الثقافة
شارك فى المعرض كوكبة مجموعة من فناني الإسماعيلية وبورسعيد بنحو 60 لوحة منتوعة للمشاركين من مختلف الأعمار في مجالات المناظر الطبيعة، الخط العربي، التصوير الزيتي، ديكو باچ، أشغال يدوية بالجلود، قسم خاص للأطفال، زخارف اسلامية، بجانب عرض إنتاج الورش التى أقيمت خلال الفترة الماضية بمرسم قصر ثقافة الإسماعيلية، بمشاركة فناني الخط العربي بمدينة بورسعيد.
وشهد المعرض توزيع شهادات تقدير من إدارة فرع ثقافة الإسماعيلية، والتقاط الصورة التذكارية.

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