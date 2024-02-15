رئيس شعبة الدواجن يستعرض أسباب ارتفاع الأسعار

استعرض عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الدواجن.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، مساء الخميس، إن مجموعة كبيرة من المربين خرجوا من دائرة الإنتاج، كان من المأمول أن يعودوا إلى العملية الإنتاجية لزيادة حجم المعروض لا سيما مع حلول شهر رمضان الكريم.



وأضاف أن هذه المجموعة تبلغ نسبة 40% من منتجي الدواجن، حيث غادروا العملية جراء ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المتمثلة في الذرة والصويا.



وأشار إلى أن هناك مشكلة في الأمصال واللقاحات ما دفع الكثيرين للعزوف عن المشاركة في العملية الإنتاجية.



ونوه بأنّ التكلفة الفعلية للإنتاج قادت إلى ارتفاع الأسعار حتى وصلت إلى 94 جنيهًا (في المزرعة)، في حين تصل للمستهلك بأكثر 105 جنيهات.



وشدد على ضرورة زيادة حجم المعروض في ظل تنامي الطلب على الشراء في الفترة المقبلة.