أعلنت وزارة المالية الأوكرانية اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني تعهد كوريا الجنوبية وهولندا والنرويج والسويد بتقديم حزمة مساعدات جديدة لبلادها بقيمة 5.5 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن إعلان الوزارة جاء عقب أول اجتماع للمانحين لأوكرانيا خلال العام الحالي أمس، والذي شهد الترحيب بانضمام الدول الأربع إلى مؤتمرات المانحين الدوليين لأوكرانيا التي تواجه روسيا منذ أواخر فبراير 2022.

وتضم قائمة المانحين الدائمين لأوكرانيا الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان وإيطاليا، بحسب الوزارة.

ويأتي ذلك في حين بدأت بعثة برئاسة أوما راماكريشنان نائب مدير إدارة أوروبا في صندوق النقد الدولي يوم الإثنين الماضي اجتماعات مع السلطات الأوكرانية والأطراف المعنية الأخرى في العاصمة كييف.

وقال فارام ستيبانيان الممثل المقيم للصندوق في كييف القول، إن المحادثات ستركز على الأهداف الاقتصادية لأوكرانيا والتحديات التي تواجهها.

في الوقت نفسه من المقرر أن تبدأ بعثة للصندوق برئاسة جافين جراي يوم 17 فبراير الحالي محادثات مع السلطات الأوكرانية في العاصمة البولندية وارسو بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الممتد الذي يقدمه الصندوق لكييف.

وفي أواخر الشهر الماضي، قال نائب وزير مالية أوكرانيا، يوري دراهانشوك للصحفيين في كييف أن بلاده تواجه "محادثات صعبة" مع صندوق النقد الدولي، ما لم تتم الموافقة على مساعدات مالية من الولايات المتحدة ، قبل مراجعة برنامج الصندوق.

وأضاف "نحن متفائلون" بشأن المساعدات المالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي،.

ومن جهة أخرى، ستعين الحكومة الأوكرانية مستشارين ماليين في الربيع لبيع بنكين مهمين في البلاد.

وذكر الرئيس التنفيذي لبنك "برايفت بنك" الذي تديره الدولة أن صافي أرباح البنك زادت في عام 2023 لتصل إلى 37.8 مليار هريفنا (عملة أوكرانيا).

وسجل البنك أيضا أرباحا بلغت 30.2 مليار هريفنا في عام 2022.