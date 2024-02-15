 البريطاني هيسلوب يحقق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للغطس - بوابة الشروق
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البريطاني هيسلوب يحقق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للغطس

د ب أ
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 10:54 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 10:57 م

تمكن البريطاني أيدان هيسلوب من تحقيق ذهبية منافسات الغطس العالي للرجال 27 مترا، بعد تحقيقه 95ر422 نقطة، بينما تحصل الفرنسي جاري هانت على الميدالية الفضية برصيد 25ر413 نقطة، فيما ذهبت الميدالية البرونزية للروماني كاتالين بيترو باريدا بعد تسجيله 20ر410 نقطة.

وأبدى البريطاني هيسلوب، سعادته الكبيرة بحصوله على الميدالية الذهبية، بعد منافسة قوية مع أبطال العالم في المسابقة.

وقال في تصريحات صحفية : "الأجواء كانت مميزة، ومكان اقامة المنافسات مميز أيضا، وسعيد بهذه الميدالية التي حققتها، بعد صراع كبير في الجولات النهائية".

وأضاف : "إنه لأمر جميل جدًا أن أحصل على لقب بطل العالم، في اليوم الأول لم أظهر بالمستوى الذي كنت أريده بسبب التوتر، ولكن في منافسات اليوم الأخير قمت بالغطس بالشكل الجيد، لأني كنت أعرف ما يجب علي فعله".


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