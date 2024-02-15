أبو تريكة: مبابي أذكى لاعب في العالم

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أشاد محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق بالمستوى الذي يقدمه كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي وقيادته للفوز على فريق ريال سوسيداد الإسباني.

وأسقط سان جيرمان ضيفه ريال سوسيداد 2-0، أمس الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.

وقال تريكة خلال تحليله للمباراة على قناة (BIN SPORTS):" مبابي من أذكى لاعبي العالم لديه قدرة هائلة على مباغتة الخصوم بهروبه من الرقابة بخلاف توقعه والتصرف السريع بالكرة لتسجيل الأهداف".

أضاف:" تفاصيل التفاصيل هي التي تفرق لاعبا عن لاعب آخر وهذا ما يميز النجوم الكبار".

أكمل:" مبابي في مركز الجناح يكون دائما أفضل عن مشاركته في مركز المهاجم لديه إمكانيات كبيرة في الثبات والانطلاق والسرعات أذكى وأمهر وفي بعض الأحيان يكون مطلوب منه الأنانية".

واصل:" باريس سان جيرمان تعامل مع ضغط لاعبي ريال سوسيداد بشكل كويس جدًا خاصة في شوط المباراة الثاني وكان بالفعل الأحق بالفوز".

تابع:" فوز باريس على سوسيداد بنتيجة 2-0 جعلته يحسم بشكل كبير قبل مباراة العودة تأهله للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا".

أتم:" عثمان ديمبلي من أفضل اللاعبين في العالم يملك كل مقومات لاعب الكرة المتميز السرعة والمهارة ولكن مستواه ليس ثابتا يقدم مباراة رائعة أو مباراتين ويغيب ويكون مستواه سيئا لأكثر من 10 مباريات وهذا الأمر يعطل ويؤثر على الفرق الكبرى".