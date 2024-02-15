إعدام سعوديين اشتركا في تكوين خلية إرهابية تستهدف قتل رجال الأمن

نفذت السلطات السعودية، اليوم الخميس، حكم الإعدام بحق اثنين من السعوديين شاركا في تكوين خلية إرهابية تستهدف قتل رجال الأمن في مكة المكرمة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان اليوم، إن "سعوديي الجنسية أقدما على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في اشتراكهما في تكوين خلية إرهابية تستهدف قتل رجال الأمن، والعمل على تجنيد عناصر وتوفير تمويل مالي ووكر لتنفيذ مخططات الخلية الإجرامية ما نتج عنه استشهاد أحد رجال الأمن، وبإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحُكم بقتلهما".

وحذرت الوزارة "كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".