الاحتلال ينقل مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل الانفرادي

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، نقل عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) الأسير مروان البرغوثي، من سجن عوفر العسكري إلى العزل الانفرادي في سجن آخر، بدعوى وجود معلومات عن انتفاضة مخطط لها في الضفة الغربية.

وفي منشور على «إكس»، قال بن غفير، زعيم حزب «قوة يهودية»: «أنا سعيد لأن مصلحة السجون الإسرائيلية تنفذ سياستي الواضحة للغاية تجاه الإرهابيين في السجون»، وفقًا لتعبيره.

وأوضح أن مصلحة السجون نقلت البرغوثي من سجن عوفر المقام على أراضي بلدة بيتونيا، غرب مدينة رام الله وسط الضفة، إلى العزل الانفرادي (الذي لم يحدد موقعه).

وأشار بن غفير إلى أن ذلك جاء في أعقاب معلومات عن انتفاضة مخطط لها في الضفة، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «الجزيرة».

وختم الوزير المتطرف منشوره بالقول: «لقد ولت الأيام التي أدار فيها الإرهابيون السجون».

من جانب آخر، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن البرغوثي نقل من سجن عوفر إلى العزل في سجن آخر خوفا من التصعيد، بعد أن تلقت مصلحة السجون معلومات تفيد بأنه يعمل على التحريض وإشعال انتفاضة ثالثة في الضفة المحتلة.

واعتقلت سلطات الاحتلال البرغوثي عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة (5 مؤبدات و40 عاما) بتهمة «المسئولية عن عمليات، نفذتها مجموعات مسلحة، محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين».

ورغم اعتقال البرغوثي والحكم عليه، فإنه كان له حضور بارز للمشهد الفلسطيني من خلف جدران السجن، إذ كان قد أعدّ صيغة اتفاق الفصائل الفلسطينية عام 2003 لوقف العمليات العسكرية 3 شهور، مقابل وقف الاحتلال عمليات الاغتيال والاقتحامات التي ينفذها، وكانت هذه بداية لحضوره المتواصل من داخل سجنه.