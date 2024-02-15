 الأونروا: أي عملية عسكرية برية إسرائيلية في رفح ستزيد الأمور تعقيدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأونروا: أي عملية عسكرية برية إسرائيلية في رفح ستزيد الأمور تعقيدا

أحمد علاء
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 6:51 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 6:51 م

قالت إيناس حمدان القائم بأعمال المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، إنّ أي عملية عسكرية برية إسرائيلية في مدينة رفح ستزيد الأمور تعقيدًا.

وأضافت خلال مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنّ الأمور في رفح تتجه نحو الأسوأ، في ظل الوضع الإنساني الذي بلغ مستوى مأساويًّا للغاية.

وأشارت إلى انتشار الأمراض في مدينة رفح بشكل كبير، كما أن أعداد النازحين تجاوزت الـ1.5 مليون نازح، وهم متكدسون في مدينة رفح ذات المساحة الصغيرة.

ونوهت بأن عدد سكان غزة لم يكم يتجاوز 280 ألف نسمة في الوضع الطبيعي، لكنها تضم حاليًّا أكثر من 1.4 مليون نازح.

وأفادت بأن هؤلاء النازحين لا يعرفون إلى أن يتجهون إذا ما شنّت إسرائيل عملية برية في الفترة المقبلة.

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