تقرير: كلاب غزة تثير قلق إسرائيل

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجنود من عواقب جلبهم كلابا وقططا من قطاع غزة إلى إسرائيل.



وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الإنترنت (واي نت) اليوم الخميس، أن تحذير وزارة الصحة يأتي بعد ظهور علامات على إصابة أحد الكلاب بـ(داء الكلب) كان قد تم جلبه من غزة إلى أسرة تعيش فى هرتزيليا، ثم إعدامه بأسلوب القتل الرحيم على إثر ذلك.



وأوضحت الصحيفة أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشارا لصور جنود يجلبون الكلاب من قطاع غزة.



وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن "جلب الكلاب والقطط إلى دولة إسرائيل بدون موافقة مناسبة بطريقة غير منظمة وغير مشروعة يمكن أن يسهم فى انتشار الأمراض، ومن بينها "داء الكلب".



من جانبها، قالت وزارة الزراعة الإسرائيلية، إنه فى ضوء عدم وجود سور حاليا بين غزة وإسرائيل، تدخل الكلاب إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث تشير التقديرات إلى دخول نحو خمسة آلاف كلب منطقة النقب الغربي.