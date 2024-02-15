القسام تبث مشاهد التحام مقاتليها مع الجيش الإسرائيلي غرب خان يونس

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عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات الجيش الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس، مؤكدة مقتل قائد الكتيبة 630 احتياط ونائب قائد سرية وجندي.

ونشر الإعلام العسكري في كتائب "القسام" مقطع فيديو يظهر "التحام مجاهدي القسام مع آليات العدو غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

ووفق فيديو كتائب "القسام" أظهرت المشاهد "تجهيز عبوة تلفزيونية وتفجيرها في قوة إسرائيلية خاصة أدت إلى قتل قائد الكتيبة 630 احتياط ونائب قائد سرية وجندي".

وأظهرت أيضا "اشتباكات بالأسلحة النارية من النقطة صفر بين مقاتلي القسام والقوات الإسرائيلية، وظهر بعض الجنود قتلى عقب الخروج من أحد الأنفاق".

ونفى أحد قادة "القسام" الذي ظهر خلال الفيديو "وجود مقاتلي المقاومة في أوساط المدنيين"، وقال إن "العدو واهم ويبحث عن سراب عندما يظن أنه يريد تفكيك حماس وقدراتها العسكرية، وأمامه الكثير والكثير لتحقيق ذلك".

وأضاف: "سنفكك آلياته قبل تفكيك قدرات القسام، لأن حماس نبتة من صلب هذه الأرض والشعب وتمثل تطلعات آلاف مؤلفة من الشعب الفلسطيني وملايين من جماهير الأمة العربية والإسلامية".

وأكد أن "كتائب القسام فكرة لن تنتهي ولا يزال المقاتلون بسلام وأمان"، موضحا أن "العدو يقتل الأطفال والنساء في بيوت الآمنين بالمقاتلات الحربية".

هذا وأفاد مراسل RT يوم الأربعاء باستمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ131 على وقع مفاوضات جارية بالقاهرة بهدف الوصول إلى اتفاق يفضي إلى هدنة وتبادل للأسرى، فيما يشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية مستهدفا عددا من البلدات في عمق الجنوب اللبناني.