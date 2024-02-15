 امرأة باريسية تطلق على مولودها اسم جزائري ساعدها في ولادته - بوابة الشروق
الخميس 15 فبراير 2024 5:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

امرأة باريسية تطلق على مولودها اسم جزائري ساعدها في ولادته

د ب أ
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 4:56 ص | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 4:56 ص

أطلقت امرأة باريسية على مولودها اسم رجل ساعدها في ولادته، بعد أن انجبته بشكل غير متوقع على رصيف بالقرب من باريس.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية اليوم الأربعاء أن المرأة، 34 عاما، فوجئت بآلام المخاض في الشارع في الوقت الذي كان يمر فيه رجل بسيارته.

وتوقف رجل الإطفاء السابق الجزائري، الذي يقيم بشكل غير شرعي في فرنسا، على الفور. وساعد المرأة أثناء الولادة.

وقال الرجل للصحيفة إنه خلال عمله مع فرقة الإطفاء في الجزائر، تعرض بالفعل لمواقف من هذا النوع.

وعندما زار الأم في المستشفى، علم أنها أعطت ابنها الصغير اسمه رابح.

وشكر عمدة حي "أولناي-سو-بوا" في باريس، والذي جرت فيه واقعة الولادة، المتطوع الشجاع.

ويأمل الرجل الآن في الحصول على أوراق الإقامة حتى يتمكن من العمل في مهنته الفعلية مرة أخرى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك